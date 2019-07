Damiani: "Preferisco Leao a Correa per quanto riguarda le caratteristiche"

Il procuratore Oscar Damiani, a Sky Sport 24, ha parlato così di Rafael Leao: "È giovane e forte. Ha una fisicità importante, è veloce. È un ragazzo che anche con il Portogallo si è messo in luce. È un acquisto importante, 35 milioni per un ventenne non sono pochi ma per un giovane di prospettiva ci possono stare. Mi piace più lui di Correa come caratteristiche, anche se lui è un centravanti. Si muove su tutto l’attacco ma con Piatek dovrebbero fare una coppia che non so se sia ben assortita. Tatticamente sarebbe meglio Correa e Piatek come coppia ma come qualità di calciatore mi piace più il calciatore del Lille”