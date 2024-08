Damiani: "Theo è genio e sregolatezza: ha grandi qualità, ma dev’essere sempre al massimo per rendere"

Il noto agente di mercato Oscar Damiani, ha rilasciato una intervista a 1 Station Radio, intervenendo durante il programma "1 Football Club", per parlare di trasferimenti e di alcune squadre di Serie A.

Il mercato del Milan?

"Le scelte fatte dal Milan non mi convincono al cento per cento e l’inizio di campionato ne è la dimostrazione, perché non è stato esaltante. Theo è stato anello debole col Parma: è genio e sregolatezza: ha grandi qualità, ma in difesa si fa sorprendere spesso. dev’essere sempre al massimo per rendere e per fare bene nel suo Milan".

L’Inter resta la favorita?

"L’Inter è una società forte, non ha bisogno di fare grandi mosse di mercato. Baccin e Ausilio sono grandi dirigenti, e Inzaghi è un bravissimo allenatore. La squadra è già competitiva com’è, ma se possono innestare nuovi giocatori, ben vengano".

E la Juventus?

"La Juve ha iniziato bene, anche se non ero convinto delle scelte iniziali. Hanno un bravissimo allenatore, che fa giocare bene la sua squadra. Il campionato sarà ancora più interessante e competitivo perché la Juventus non può essere una sorpresa visto che gioca sempre per vincere".