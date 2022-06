Dani Alves lascia il Barcellona: "E' il momento dei saluti"

Fonte: ANSA

(ANSA-AFP) - PARIGI, 15 GIU - Dani Alves ha annunciato che lascia il Barcellona, dov'era tornato a giocare dopo una pausa di cinque anni e dopo avere collezionato con i blaugrana 408 presenze. "Oggi è il momento di salutarci", ha scritto su Instagram, riferendosi agli "8 anni e più dedicati a questo club, a questi colori, a questa casa...". "Ma, come tutto nella vita, gli anni passano, le strade si separano", continua in questo messaggio il giocatore brasiliano, ancora titolare con la Selecao in un'amichevole contro il Giappone disputata il 6 giugno. "Viva per sempre il Barça!", ha concluso. A 39 anni, è il calciatore di maggior successo nella storia del calcio, con 43 titoli conquistati in carriera, l'ultimo dei quali la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo. Con le maglie di Siviglia, Barça, Juventus e PSG, ha vinto anche tre Champions League, due Coppe Uefa, sei Liga, quattro Coppe del Re, due campionati francesi e un campionato italiano. (ANSA-AFP).