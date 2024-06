Danimarca beffata nel finale dalla Slovenia: Janza risponde ad Eriksen. Kjaer in panchina per 90'

Nella gara d'esordio del gruppo C di Euro2024, la Danimarca perde l'occasione gigantesca di portarsi in testa a punteggio pieno. Nel primo tempo è stata la formazione di Hjulmand a condurre il match a suon di calci di punizione guadagnati, finché una rimessa laterale improvvisa dalla destra raccolta e riciclata splendidamente di tacco da Wind per Christian Eriksen ha confezionato l'1-0 decisivo sul quale Oblak non ha potuto nulla.

Nella ripresa Hojlund sfiora il raddoppio, ma un intervento clamoroso di Oblak nega la rete d'autore all'ex Atalanta ora al Manchester United. La Slovenia però non ha mai lasciato il campo, tenendo sempre la testa attaccata al corpo, macinando a lungo andare occasioni a ripetizione. Prima con Cerin vicinissimo al gol del su calcio da fermo, idem Sporar di testa. Al pari del lampo al 75’ di Sesko che ha centrato un palo clamoroso a far tremare il palo alla destra di Schmeichel.

Un’anticipazione per la reazione decisiva della Slovenia, però, che al 77’ la pareggia con un tiro deviato di Janza battezza in porta l’1-1. La Danimarca a questo punto del match subisce l’impatto psicologico del pareggio, al contrario degli avversari che hanno provato la via della vittoria senza imboccarla del tutto. Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio dell'arbitro Scharer che sancisce il risultato finale di 1-1 tra Slovenia e Danimarca.

Questo il tabellino della gara:

Slovenia (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Bijol, Drkusic, Janza; Stojanjovic, Cerin, Elsnik, Mlakar; Sesko, Sporar. Allenatore: Matjaž Kek.

Danimarca (3-4-1-2): Schmeichel; Vestergaard, Andersen, Christensen; Bah, Hjulmand, Hojberg, Kristiansen; Eriksen; Wind, Hojlund. Allenatore: Kasper Hjulmand.

Arbitro: Sandro Scharer.

Marcatori: Eriksen 17', Janza 77'.

Ammoniti: Hjulmand 49', Stojanovic 53', Celar 84'