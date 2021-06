Danimarca, Hjulmand: "Kjaer non era molto sicuro di continuare ma alla fine è sceso in campo. Non poteva fare altro"

L'allenatore della Danimarca Kasper Hjulmand è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida con la Finldandia, match segnato dal malore di Christian Eriksen alla fine del primo tempo. Dopo un grande spavento iniziale il centrocampista nerazzurro ora si trova in ospedale in condizioni stabili. Queste le dichiarazioni del CT danese: "Questa serata ha ricordato a tutti cosa conta davvero nella vita. I rapporti umani di valore, le persone che ci stanno intorno. La famiglia. Gli amici".

Su Kjaer: "Simon Kjaer non era molto sicuro di andare avanti, era molto impressionato, ma alla fine è sceso in campo, non poteva fare altro”.