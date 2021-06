Danimarca, Hjulmand: "La squadra è pronta per il Galles, anche Kjaer è recuperato"

Il ct della Danimarca Kasper Hjulmand ha deciso di chiudere le porte dell’allenamento in vista della sfida contro il Galles negli ottavi di finale: “Si tratta dell’ultimo vero allenamento verso una partita molto importante e per questo ho preso questa decisione, nessuno deve sapere cosa prepariamo. La squadra è pronta, sono tutti in condizione compreso Kjaer che è recuperato e giocherà. Abbiamo un’identità precisa, il 90% di quello che facciamo è sempre lo stesso e poi c’è un 10% che varia a seconda della tattica e dell’avversario, ma siamo pronti per qualsiasi scenario anche per i rigori. - continua il ct danese come riporta Sportmediaset - È dall’autunno scorso che con i miei giocatori prepariamo i rigori, ho dato loro anche dei compiti a casa da eseguire. È giusto così perché il 23% delle gare in questo tipo di tornei finiscono ai rigori e bisogna prepararsi a questa possibilità. Non ho paura di nulla, abbiamo quasi perso un amico nei giorni scorsi (Eriksen NdR) e non posso aver paura di una partita”.