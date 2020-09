Danimarca-Inghilterra, il rossonero Kjaer parte dalla panchina

Sono state ufficializzate le formazioni di Danimarca e Inghilterra, incontro valido per la seconda giornata del Gruppo 2 di Lega A della Nations League in programma questa sera. Sarà panchina per il rossonero Simon Kjaer.

Danimarca (4-3-3): Schmeichel; Wass, M. Jorgensen, A. Christensen, Skov; Norgaard, Eriksen, Delaney; Poulsen, Dolberg, Braithwaite.

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Alexander-Arnold, Gomez, Dier, Trippier; Rice, Coady, Philips; Sancho, Kane, Sterling.