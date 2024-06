Danimarca-Inghilterra, le formazioni ufficiali: Kjaer in panchina

Sono uscite le formazioni ufficiali di Danimarca e Inghilterra che scenderanno in campo alle 18 al Deutsche Bank Park di Francoforte nella sfida valida per la seconda giornata del Girone C dell'Europeo. Nell'undici iniziale scelto dal ct danese Hjulmand non è presente il rossonero Simon Kjaer, che inizierà quindi il match dalla panchina.

Ecco le formazioni ufficiali:

DANIMARCA: (3-4-1-2) Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Hjulmand, Hojbjerg, Kristiansen; Eriksen; Wind, Hojlund.

INGHILTERRA: (4-2-3-1) Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane.