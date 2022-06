Darwin Nunez si avvicina al Liverpool: trovato l'accordo tra l'attaccante e gli inglesi

Fonte: Gianluigi Longari per TMW

Darwin Nunez si avvicina sempre di più al Liverpool. L'attaccante del Benfica è l'obiettivo principale per l'attacco dei Reds, che potrebbero così liberare Sadio Mané in direzione Monaco di Baviera acquistando l'uruguaiano. Secondo quanto raccolto, i Reds avrebbero trovato l'accordo con l'attaccante uruguaiano e sarebbero vicini a trovarlo anche con il Benfica, che chiede 100 milioni, bonus compresi. Fase di discussione circa la parte fissa e i valori dei bonus tra le due società, con il Liverpool che non vorrebbe spingersi oltre i 75 milioni e con i portoghesi che premono per non scendere sotto gli 80, ma l'operazione è ben indirizzata e vicina all'andare in porto.