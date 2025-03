Data, orari e avversari del Portogallo di Rafa Leao e Joao Felix

L'ultima sosta prima della volata finale di aprile e maggio. L'attività dei club si ferma per lasciare spazio alle nazionali, e sono 15 i giocatori rossoneri che dopo Milan-Como hanno raggiunto le loro rappresentative in giro per il mondo. Tanta Nations League (UEFA ma anche CONCACAF), ma anche impegni di qualificazione al Mondiale 2026.

Rafa Leao avrà un compagno di viaggio speciale in questa sosta per le Nazionali: da Milano insieme a lui è partito anche Joao Felix, suo nuovo compagno al Milan dal mese di gennaio. Entrambi sono stati convocati dal Portogallo che nei prossimi giorni affronterà l'andata e il ritorno dei quarti di finale di UEFA Nations League che mettono i lusitani di fronte alla Danimarca. Ecco date e orari delle due partite:

Danimarca-Portogallo: giovedì 20 marzo ore 20.45, Copenhagen - UEFA Nations League

Portogallo-Danimarca: domenica 23 marzo ore 20.45, Lisbona - UEFA Nations League