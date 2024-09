Date e orari delle partite di Musah e Pulisic con i nuovi States di Pochettino

vedi letture

Dopo un deludente avvio di stagione, per il Milan e Fonseca è ora tempo di pensare alla fatidica sosta delle nazionali, tra amichevoli, gare di qualificazione alle varie competizioni e la Nations League. Come da programma, anche gli americani Chrstian Pulisic e Yunus Musah non saranno a Milanello nei prossimi giorni perché convocati dal neo CT degli States Mauricio Pochettino per i prossimi due impegni degli USA.

PULISIC E MUSAH CONVOCATI: GLI IMPEGNI DEGLI STATES

Domenica 8 settembre

USA-Canada, ora 01.00 italiane

Mercoledì 11 settembre

USA-Nuova Zelanda, ore 01.00 italiane