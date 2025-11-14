David Odogu titolare con la Germania U20 contro i pari età della Romania

Oggi alle 15:11News
di Francesco Finulli

Il primo rossonero a scendere in campo in questa giornata di gare Nazionali, è il più giovane di tutti: David Odogu. Il centrale tedesco classe 2006, arrivato sul gong del mercato estivo, è stato schierato nella formazione titolare della Germania U20 che alle 15 ha cominciato la sua gara contro i pari età della Romania in quel di Valencia, in occasione della UEFA U20 Elite League. Il calciatore rossonero è stato schierato come centrale di una difesa a quattro.

GERMANIA U20: Pfeiffer; Bulut, Suso, Herwerth, Odogu, Watjen, Moerstedt, Brunner, Lenz, Darvich, Alfa-Ruprecht, Wolf. A disposizione: Rothenhagen, Hermann, Lubach, Urlich, Boakye, Wurm, Dulic, Amoako, Munz, Reich. Allenatore: Wolf