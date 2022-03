DAZN, il nuovo piano: la doppia utenza costerà di più

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

DAZN, come è già noto da diverso tempo, ha intenzione di rimodulare la propria offerta a partire dalla prossima stagione. Nei mesi scorsi sono venute fuori delle polemiche per quel che riguarda la doppia utenza, tant’è che, come riportato da Il Sole 24 Ore, i vertici della società hanno deciso di mantenere la doppia visione contemporanea con un unico abbonamento, ma con ogni probabilità, il sarà prezzo più alto per chi sceglierà questa opzione. Tutto insieme allo stesso prezzo di 29,99 al mese come è adesso, non ci sarà più. Nuove fasce di prezzi su più livelli, dando agli appassionati della Serie A varie possibilità di scelta. Il tutto permettendo a DAZN di mettere fine a una pratica usata inizialmente anche come motivazione d’acquisto importante in un contesto di cambiamento sia dell’operatore di riferimento per la Serie A (non più Sky), sia della modalità principale di visione dei contenuti sportivi (lo streaming). Una questione che era sfuggita di mano e che sta per terminare. Dunque la scelta sarà dell’utente. Se il cliente vuole usufruire della doppia utenza, il costo sarà maggiorato rispetto a quello attuale.