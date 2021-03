Dazn, le novità: possibili costi, numero di dispositivi e connessione

A cosa comporta la cessione dei diritti tv del prossimo triennio a Dazn? Cosa dovranno fare tifosi e appassionati per seguire live le partite? Sono le domande che si pone La Gazzetta dello Sport e alle quali la rosea dà delle risposte ben precise. Servirà un decoder per assistere alle gare di campionato? No. A differenza di quanto avveniva con Sky, per Dazn basta scaricare l’APP. L’abbonamento sarà associato a un solo dispositivo? No. Un unico abbonamento sarà valido per sei dispositivi differenti e massimo due collegati contemporaneamente sullo stesso evento. Il costo? Tra i 30 e i 35 euro al mese. Gli abbonati Sky potranno seguire le gare diventate esclusiva di Dazn? No. E non è detto che i due operatori troveranno un accordo di collaborazione. Per quanto riguarda la connessione basteranno 8 megabit per secondo per vedere correttamente la partita, senza blocchi o ritardi. Non cambieranno gli orari delle partite.