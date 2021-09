Dazn, pronta a sbarcare nel Regno Unito. Trattativa aperta per l'acquisto di BT Sport

Dazn potrebbe approdare a breve sul mercato televisivo inglese. L'emittente, con sede nel Regno Unito e di proprietà del miliadario britannico Len Blavatnik (origini israeliane, nato in Ucraina ai tempi dell'URSS) non opera attualmente sul suolo di Sua Maestà, ma potrebbe farlo in tempi rapidi. Secondo quanto riferito dal Financial Times, infatti, Dazn sarebbe in trattative avanzate per l'acquisto di Bt Sport, a oggi il principale concorrente di Sky (con cui condivide l'interesse per uno spostamento sul campo del 5G e della fibra) sul mercato britannico dei diritti televisivi. L'accordo, scrive il FT, potrebbe essere chiuso nel giro di poche settimane, anche se le due società sono al lavoro su diversi aspetti di primo piano. Tra questi, un accordo di licenza tra le stesse Dazn e BT, ma anche uno incrociato fra quest'ultima e Sky: anche l'emittente di proprietà Comcast dovrà darà il suo benestare perché l'affare vada in porto.