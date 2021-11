De Biasi: "Napoli, Milan e Inter lotteranno fino alla fine per il primo posto"

Gianni De Biasi, ct dell'Azerbaigian, si è così espresso a Radio Marte sulla lotta Scudetto: "Il Napoli non lo considero una sorpresa per il campionato, perché ha già un buon bottino di punti di vantaggio. Insieme al Milan e all’Inter lotterà fino alla fine per il primo posto. Non penso che la Juventus possa rientrare in corsa, 16 punti di distacco da 2 squadre sono tanti. A parte l’altra sera in Champions League non l’ho mai vista recitare da protagonista. Spalletti si è inserito molto bene nel contesto, ha dato una quadratura in modo veloce al Napoli e credo che abbia tutte le carte in regola per lottare fino alla fine".