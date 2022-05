De Calò: "Sembrava che l'Inter fosse in vantaggio, ma poi il Milan l'ha assalita come un cobra e ha rovesciato i rapporti di forza"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro De Calò, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a SkySport su Pioli e il suo Milan: "È entrato in empatia con l'ambiente e ha fatto crescere molto bene alcuni giocatori. Tonali è un esempio assoluto, vale lo stesso per Leao, Theo Hernandez lo abbiamo visto... Il derby vinto è stato il punto di svolta, non solo perché ha permesso al Milan di rilanciarsi, ma perché riassume come un piccolo bonsai lo spirito di questa stagione... Lo spirito della rimonta che arriva quando la squadra che è in vantaggio sembra che abbia steso l'avversario, ma, quando questa si volta per farsi applaudire, l'avversario che sembra al tappeto assale come un cobra e rovescia i rapporti di forza. Lo abbiamo visto in Champions con il Real Madrid ed è quello che è accaduto nel derby".