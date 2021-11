De Canio: "Il Milan ha un avversario difficile ma deve onorare il suo blasone"

Intervenuto ai microfoni di Sky, Luigi De Canio ha parlato del Milan impegnato con l'Atletico. Queste le sue parole: "Il Milan ha un avversario difficile da battere come l'Atletico Madrid. Non essendo padrone del suo destino non è facile però onorando il suo blasone può provare a fare risultato e sperare in una qualficazione insperata"