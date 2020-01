De Carolis: "Milan costruito e pensato male ma a gennaio non puoi rifare la squadra"

Guido De Carolis, intervenuto a Sky Sport 24, si è espresso sul momento in casa rossonera: "Il Milan è stato costruito e pensato male, ha bisogno di una profonda ristrutturazione, va rifatto ma non lo puoi rifare a gennaio, puoi trovare dei correttivi. Il Milan deve tentare di salvare la stagione, tentare per miracolo di prendere un posto in Europa League e poi in estate rifare la squadra".