De Ceglie: "Il Milan è da un anno che fa bene e mostra consapevolezza nei propri mezzi"

Intervenuto ai microfoni di 'Tuttomercatoweb' Paolo De Ceglie ha parlato del rendimento del Milan. Queste le sue parole: Milan da scudetto? “Secondo me ormai non bisogna più porsi questa domanda: non si sta più parlando di una squadra che magari fa bene nelle prime sette-otto giornate di campionato. Qui parliamo di un intero anno solare, nel quale i rossoneri hanno dimostrato tanta consapevolezza. È una realtà di cui tutte le altre big devono iniziare a preoccuparsi, e per questo dico che il derby d’Italia sarà fondamentale in ottica scudetto. In un campionato molto particolare, anche per l’assenza di pubblico”.