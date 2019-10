De Grandis: "Bennacer può anche giocare insieme a Biglia"

Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Biglia, probabile titolare con Pioli, senza dimenticare Bennacer, dando una possibile idea tattica: "Biglia è importante se vuoi fare una pressione avanzata, Bennacer può essere un'alternativa non solo per giocare insieme a lui, può fare anche la mezz'ala vicina, o al posto di Kessie o dalla parte opposta. Il Milan ha una rosa ampia, se l'allenatore è bravo può trovare delle soluzioni per arrivare a competere per la Champions".