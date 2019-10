De Grandis: "Con Suso-Piatek-Rebic un 4-3-3 piuttosto classico"

Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato del possibile tridente Suso-Piatek-Leao: "Se tu giochi in questo modo hai un 4-3-3 piuttosto classico, Rebic ha forza e può giocare sulla fascia, Suso da sempre gioca a destra, Piatek può essere recuperato da Pioli, ma non è detto che Leao non possa fare il centravanti, ha tecnica e spensieratezza per essere il crack del Milan. Sarà una chiave per Pioli".