De Grandis: "Dal punto di vista tattico domenica sarà una gara difficile per la Roma"

Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport 24, ha sostenuto come la gara di domenica sarà molto complicata per la Roma, vista l'abilità dei rossoneri nel difendersi e nel verticalizzare per il centravanti: "Dal punto di vista tattico è la gara più difficile per la Roma, il Milan prende pochi gol e verticalizza bene per Piatek".