De Grandis: "De Paul vuole lasciare l'Udinese per andare in una big"

Stefano De Grandis, opinionista di Sky, ha parlato del futuro di Rodrigo Del Paul, che molto piace anche al Milan qualora Hakan Calhanoglu non dovesse rinnovare. De Grandis ha detto: “Uno come De Paul farebbe il titolare in tutte le grandi squadre italiane, anche al Milan. L'Udinese però non ti regala i giocatori, e anche per motivi economici, De Paul è sempre stato costretto a rimanere in una squadra divertente, ma di seconda fascia. Ora lo stesso giocatore ha fatto capire che è giunta l'ora di cambiare squadra per provare l’esperienza in una big”.