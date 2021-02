De Grandis esalta il Milan: "I rossoneri continuano a sognare lo scudetto"

Stefano De Grandis, dagli studi di Sky, ha esaltato il Milan e l’ampia vittoria per 4-0 sul Crotone. De Grandis ha dichiarato: “Continua il sogno dello scudetto per il Milan. I rossoneri non erano partiti per vincere il campionato, ma continuano a rimanere in testa. Leao ha fatto una grande partita e Ibrahimovic ha fatto 2 gol. Il Milan ha servito il poker nonostante la vittoria dell’Inter che si faceva minacciosa, hanno messo in evidenza tutto il potenziale dopo un primo tempo non brillante”.