De Grandis: "Giampaolo? Gli avrei dato un'altra possibilità. Meritava più pazienza"

Stefano De Grandis, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Milan e della situazione allenatore: “Anche se Giampaolo ha qualche difficolta, dopo che hai vinto una partita (seppur faticando), dopo che Leao è entrato e ha fatto la differenza, dopo che Paquetà ha mostrato che può giocare nel 4-3-3, io gli avrei dato un’altra possibilità. Tanto non è che cambi molto perdere una settimana. Il Milan adesso ha 1 punto in meno della Lazio e 2 in meno della Roma: sta vicino alle pari grado, è partita meglio l’Atalanta, ma loro vanno più forte di tutti. Secondo me Giampaolo meritava un po’ più di pazienza.”