Stefano De Grandis ha parlato di Theo Hernandez a Sky: "I difensori che fanno tanti gol come Theo sono sempre un arma in più. Hernandez mi ricorda un po' Maldera che segnò 9 gol in campionato in 30 partite, una media di 1 gol ogni 3 partite. Theo sta andando ad una media anche superiore".