MilanNews.it

Presente negli studi di SkySport24, Stefano De Grandis ha commentato così il momento del Milan: "Il Milan è partito bene. Contro il Napoli ha creato tanto, non ha vinto anche per le parate di Meret che è stato il migliore in campo. E' stata una partita spettacolare. Il Milan non è una delusione, ma certamente deve concretizzare di più".