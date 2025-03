De Grandis: "Il Milan deve fare quasi un filotto per andare in Champions League"

Stefano De Grandis, presente negli studi di SkySport24, ha commentato così il momento del Milan che domenica sarà impegnato sul campo del Napoli: "Ultima chance per restare in corsa per l'Europa? Non è l'ultima ma è chiaro che per come si è messa la situazione per il Milan si è aperto uno spiraglio anche per la Champions League. La vedo difficile perchè riparti subito dalla gara contro il Napoli. Il Milan è nono attualmente, i punti dal quarto posto sono solo sei, però i rossoneri hanno davanti diverse squadre: Bologna, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina. Il Milan deve fare un quasi filotto per andare in Champions League".

Questo il programma della 30^ giornata di Serie A:

29/03/2025 Sabato 15.00 Como-Empoli DAZN

29/03/2025 Sabato 15.00 Venezia-Bologna DAZN

29/03/2025 Sabato 18.00 Juventus-Genoa DAZN

29/03/2025 Sabato 20.45 Lecce-Roma DAZN/SKY

30/03/2025 Domenica 12.30 Cagliari-Monza DAZN

30/03/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Atalanta DAZN

30/03/2025 Domenica 18.00 Inter-Udinese DAZN/SKY

30/03/2025 Domenica 20.45 Napoli-Milan DAZN

31/03/2025 Lunedì 18.30 Hellas Verona-Parma DAZN/SKY

31/03/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Torino DAZN