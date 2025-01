De Grandis: "Il Milan ha lacune difensive, di concentrazione e di attenzione. Non basta il dna"

Causa Champions League, l'edizione del martedì di Calciomercato - L'Originale, trasmissione di Sky Sport 24 sulle trattative della finestra invernale di mercato, è andata in onda prima di cena. A commentare le ultime notizie e aggiornamenti, anche il giornalista Stefano De Grandis che nell'occasione ha offerto il suo punto di vista sul momento non proprio idilliaco dei rossoneri.

Le parole di Stefano De Grandis: "Conceicao ha tentato prima di motivare i giocatori di grande classe che avevano fatto cilecca. Il problema è che il Milan ha lacune difensive, di concentrazione e di attenzione. Non so se basta il dna per colmarle".