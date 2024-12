De Grandis: "Jimenez non è Theo ma in questo momento sta meglio di Theo"

vedi letture

Il giornalista Stefano De Grandis ha parlato nello studio di Sky Sport 24 dopo il triplice fischio della gara tra Hellas Verona e Milan al Bentegodi. In particolare il collega si è concentrato sulla prestazione del giovane terzino spagnolo, impiegato anche come esterno offensivo, Alex Jimenez, considerato uno dei migliori in campo per i rossoneri.

Le parole di De Grandis su Jimenez: "Grande esuberanza, non ha paura di rischiare. Bravo nello spunto, spesso salta l'uomo: non è Theo ma sta meglio di Theo, che va recuperato. Ma in questo momento se devo pensare a chi ha fatto bene: ci sono i centrali, i due centrocampisti e Jimenez, non c’è Theo.".

Questo il tabellino ufficiali di Hellas Verona-Milan 0-1, gara valevole per la diciassettesima giornata di Serie A 2024/2025:

HELLAS VERONA-MILAN 0-1

Marcatori: 11' st Reijnders (M)

LE FORMAZIONI

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Dawidowicz (1' st Daniliuc), Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane (35' st Tengstedt), Duda, Kastanos (15' st Serdar), Lazovic (28' st Mosquera); Suslov; Sarr (1' st Livramento). A disp.: Perilli, Magro, Faraoni, Bradaric, Dani Silva, Magnani, Alidou, Cisse, Corradi All. Paolo Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Royal (43' st Tomori), Gabbia, Thiaw, Jimenez; Terracciano, Fofana; Chukwueze (25' st Calabria), Reijnders, Leao (32' pt Theo Hernandez); Abraham. A disp.: Sportiello, Raveyre, Pavlovic, Liberali, Zeroli, Camarda. All. Paulo Fonseca.

Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Tivoli

Recupero: 4' 1T; 5' 2T

Ammoniti: 25' pt Emerson Royal (M), 35' pt Dawidowicz (HV)

Note: 45' +1 st espulso Sogliano, ds Verona