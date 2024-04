De Grandis: "L'impressione è che non esista un piano B nel Milan. Questo nelle partite importanti potrebbe essere un problema"

Nel corso del consueto appuntamento con il prorgamma 'Sky Calcio Club' condotto da Fabio Caressa, il giornalista Stefano De Grandis è intervenuto su alcuni dei più importanti temi d'attualità in casa Milan alla vigilia di una settimana decisiva per la stagione della formazione di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

"Quando la partita si mette a favore degli avversari diventa un problema per il Milan. Ad esempio mi viene in mente Milan-Roma. Il Milan deve vincere per passare il turno, esporsi, ed abbiamo visto oggi (ieri ndr) col Sassuolo che quando si espone un po' di spazio dietro lo lascia. La seconda è che quando c'è una squadra molto disciplinata, e che quindi costringe Leao a uscire dalla sua zona di comfort, il Milan un po' va in difficoltà. E' vero che Leao contro il Sassuolo fa gol contro due uomini, però era nella sua zona d'azione. La Roma quando gli ha messo un recinto davanti mi sembra che non escano dal canovaccio loro, non ci sia un piano B dei cosidetti campioni del Milan. E questo, nelle partite decisive potrebbe essere un problema più reale".