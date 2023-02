De Grandis: "Messias a centrocampo ci può stare ma per coprire la difesa serve la fisicità di Pobega"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano De Grandis ha parlato della possibilità di vedere Messias da mezz’ala nel 4-3-3 del Milan nel derby. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport 24: “Messias ha già giocato in quella posizione a Crotone, ma un conto è fare la mezz’ala nel 3-5-2, in cui sei una mezz’ala che si butta dentro, e quindi i giocatori diventano due e mezzo, ma se lo fai nel 4-3-3 i giocatori offensivi diventano quattro. Secondo me non cambia tanto la sostanza se il discorso è passare ad una mediana a 3 per coprire la difesa: serve o il fisico di Pobega, che non è prettamente un incontrista, oppure provi Vranckx e gli dai minutaggio. L’ipotesi Messias ci può essere per dare qualità al centrocampo, ha sicuramente un piede più raffinato, ma se l’idea è quella di coprire la difesa allora Messias non me lo immagino così tanto”.