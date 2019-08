De Grandis: "Non mi stupirei se Biglia venisse riqualificato"

Stefano De Grandis di Sky Sport ha analizzato il mercato del Milan e la squadra che sta nascendo: "Mercato logico, ma anche rivoluzionario per certi versi. C'è maggior rapidità in mezzo al campo, ma è una squadra ancora tutta da scoprire. Aveva esordito molto bene Theo Hernandez, mostrando esuberanza nella spinta sulla fascia, ma si è fatto subito male. Io non mi stupirei se venisse riqualificato Biglia, con Bennacer che può fare, eventualmente, anche la mezzala. La cosa importante è che ci sarà la possibilità di vedere il recupero di due lungodegenti come Caldara e Bonaventura".