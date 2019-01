De Grandis: "Paquetà ha dato qualità al centrocampo del Milan. Piatek? E' più cannoniere di Morata"

Stefano De Grandis è intervenuto a SkySport24 e ha commentato così il momento del Milan: "Il Milan ha tenuto testa alla Juve, ha giocato un buon primo tempo. Anche sotto di un gol e in 10 uomini, ha fatto vedere buone cose nelle ripresa. Paquetà ha dato qualità al centrocampo del Milan. Piatek? Si può discutere sul prezzo, forse sono troppi 40 milioni di euro, però secondo me è il giocatore migliore che può prendere il Milan in questo momento. Lo scambio Higuain-Morata non mi sarebbe dispiaciuto, però Piatek è più cannoniere dello spagnolo. Higuain? E' stato anche un po' sfortunato, le assenze di Biglia e Bonaventura si sono fatte sentire. Se poi si fa avanti il Chelsea di Sarri, con cui ha fatto benissimo al Napoli, ci sta la scelta di andare a Londra".