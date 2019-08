De Grandis: “Pressing alto e recupero palla, questo è Giampaolo”

Stefano De Grandis intervenuto a Sky Sport, ha parlato di Marco Giampaolo: “Il tipo di gioco di Giampaolo lo sappiamo. Pressing alto e recupero palla nel campo avversario. Quello che penso è che siccome lui ha promosso Suso ed ha anche Paquetà, Calhanoglu e Bonaventura che sono tutti giocatori di qualità che lui può recuperare e usare, la mia idea è che Correa non viene a fare il trequartista. Può farlo. Ma penso che verrà a fare il partner di Piatek, come anche Leao. I due possono alternarsi e penso che Giampaolo per questo voglia mantenere Suso, che ha caratteristiche diverse dagli altri".