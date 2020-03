De Grandis: "Rangnick al Milan farebbe sia l'allenatore che il DS"

Stefano De Grandis, noto opinionista, ha parlato così su Sky Sport 24 del possibile arrivo di Ralf Rangnick in rossonero: "Secondo me è importante capire quali siano le motivazioni della società, ed eventualmente Rangnick che tipo di ruolo andrebbe ad avere. Perché la realtà è che Rangnick ha fatto delle cose buone da allenatore e ha fatto grandissime cose anche da DS, ha scovato grandissimi talenti. Se dovesse venire lui oltre a fare l’allenatore farebbe anche il DS, sarebbe anche un dirigente. Quindi Boban, Maldini e Massara dovranno capire cosa andrebbero a fare nel caso di una loro conferma. Rangnick si occupa di tante cose, se ad uno come Maldini gli togli competenze allora lui se ne va, si fa da parte. Sarebbe importante parlare con la società per capire le loro intenzioni. Rangnick è uno che ha fatto sicuramente bene, ma la cosa che mi sorprende è discutere i dirigenti attuali quando le cose stanno andando meglio. Il Milan è partito male, poi ha cambiato allenatore e poi ha fatto delle scelte come Ibra, che insieme al lavoro dell’allenatore permette alla squadra di avvicinarsi a quella che è la sua dimensione. Mi sembra strano mettere adesso in discussione lo staff tecnico. Poi secondo me se arriva un allenatore straniero non ho tanta fiducia, perché Mourinho a parte rimangono gli italiani gli allenatori migliori. Però ripeto che l’allenatore di cui parliamo ha fatto grandi cose anche da dirigente nella scelta di talenti come Firmino e Haaland".