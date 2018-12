De Grandis: "Situazione di Higuain diversa da quella di Bonucci, ha perso qualcosa dal punto di vista atletico"

Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport 24, ha comparato la situazione di Bonucci al Milan con quella di Higuain: "Bonucci è arrivato, doveva essere il leader, ha avuto la fascia. Si è trovato ad assumersi responsabilità che forse non era in grado di assumersi. Per Higuain mi sembra un discorso un po' diverso, il mio dubbio è di lucidità atletica. Ad inizio anno ha fatto partite pazzesche, adesso mi sembra perda qualcosina dal punto di vista dello spunto, non mi sembra lo stesso Higuain dal punto di vista atletico".