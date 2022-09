De Grandis: "Su Calabria differenza di vedute fra Pioli e Mancini. Evidentemente al ct non piace molto"

MilanNews.it

Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato così l’esclusione di Calabria dai convocati di Mancini per la Nazionale: “La prima cosa che mi viene in mente è che Calabria non gli piaccia molto, va sempre dietro tutti. Con Calabria titolare nel Milan in Nazionale giocava Florenzi, che è la riserva di Calabria. Evidentemente c’è una divergenza di vedute fra Mancini e Pioli”.