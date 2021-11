De Grandis su Ibra: "È ancora forte, è un punto di riferimento per i rossoneri"

Stefano De Grandis, presente negli studi di Sky, ha commentato così la prestazione di Zlatan Ibrahimovic contro la Roma: "Ibra mi ha stupito, anche a Bologna aveva fatto gol e assist, ma non aveva giocato bene come ha fatto a Roma. E' stato un punto di riferimento per i rossoneri, gli hanno anche annullato un gol bellissimo per un fuorigioco di pochi centimetri. Ibra è ancora forte".