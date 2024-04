De Grandis su Leao: "E' il più forte del Milan, ma deve saper reagire alle difficoltà delle partite"

"La Roma ha meritato di vincere, se il Milan vuole rimontare e passare il turno deve pensare a qualcosa di diverso, perchè De Rossi ha bloccato Pioli molto bene dal punto di vista tattico, annullando soprattutto Theo e Leao. Ecco sul portoghese si apre sempre un discorso, io penso che lui sia il giocatore più importante della rosa, ma non è che appena incontri una squadra organizzata devi andare così in difficoltà, bisogna saper reagire. Non è vero che nel calcio bisogna solo divertire, a volte bisogna essere pratici".

Così Stefano De Grandis, giornalista e opinionista, che ha parlato a Sky Sport della recente sconfitta dei rossoneri in Europa League aprendo anche una breve parentesi su Rafa Leao.