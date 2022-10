De Grandis su Leao: "Quando parte è impossibile da fermare"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Presente negli studi di SkySport24, Stefano De Grandis ha parlato così dei premi ricevuti dai rossoneri durante il Gran Galà del Calcio: "Era impossibile non dare certi premi individuali, come quelli dati a Pioli, Leao e Maignan. Leao è stato il re, Pioli lo ha trasformato in un leone, Maignan è fortissimo anche con i piedi. Le accelerazioni di Leao sono incredibili, quando parte è impossibile da fermare. Potenzialmente Leao potrebbe vincere il Pallone d'Oro in futuro. Deve segnare di più, è un giocatore straordinario ma deve essere più costante. Ha tutto per diventare il migliore".