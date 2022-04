De Grandis sulla lotta Scudetto: "Faccio a fatica a inserirci l'Inter... Il Milan ha la cattiveria giusta"

MilanNews.it

Stefano De Grandis, opinionista, si è così espresso a SkySport sulla lotta Scudetto: "Faccio fatica a inserirci l'Inter... È una provocazione mia eh, però il Milan può anche pareggiarne una: con 10 punti è Campione. Napoli? Non credo che Milan e Inter possano perdere tanti punti. Per come ha vinto il Milan con la Lazio all'ultimo minuto si capisce che hanno la cattiveria giusta per vincere lo Scudetto".