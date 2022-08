De Ketelaere chiude così gli highlights del primo giorno rossonero: "Tifosi, ci vediamo a San Siro. Forza Milan!"

© foto di Antonio Vitiello

Con un video pubblicato sui canali social, il Milan ha raccontato in poco più di un minuto la prima giornata in rossonero di Charles De Ketelaere, trequartista classe 2001 ufficializzato ieri. Al termine delle immagini, che raccontano sbarco a Linate, visite mediche e firma in sede, un invito ai tifosi proveniente proprio dalla viva voce del belga: "Tifosi rossonero, ci vediamo a San Siro. Forza Milan!".