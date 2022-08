De Ketelaere colpisce Pioli: "Sa leggere in anticipo le situazioni, è un ragazzo intelligente"

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Milan-Udinese soffermandosi anche su Charles De Ketelaere: “Impressioni molto positive, è un ragazzo molto intelligente. Sa leggere in anticipo le situazioni. Ha avuto un’estate particolare, non ha ancora la migliore condizione possibile. Probabilmente era abituato a lavorare tra le linee più da solo, noi puntiamo a riempire con più giocatori quegli spazi. Sul talento non ci sono dubbi, ma arriva da un campionato diverso e avrà bisogno del tempo necessario per capire questo calcio”.