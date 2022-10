De Ketelaere e Diaz insieme sulla trequarti? Pioli: "Opzione possibile"

MilanNews.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Monza soffermandosi anche su De Ketelaere: "De Ketelaere è un giocatore offensivo, può giocare in mezzo al campo, sul centro destra o sul centro sinistra: sarà utilizzato in queste posizioni. Lui insieme a Diaz? Certo che è possibile. Dipende sempre dalla disponibilità dei giocatori. Più giocatori di qualità mettiamo in campo e più abbiamo chance di vincere le partite".