De Ketelaere: "Ero emozionato per l'interesse del Milan, non sapevo come reagire"

MilanNews.it

Charles De Ketelaere ha firmato con il Milan fino al 2027. Sul profilo Instagram ufficiale del club rossonero sono apparse le primissime dichiarazioni del classe 2001: “Sono un ragazzo che di solito è molto calmo ma ero molto emozionato dell’interesse del Milan. Non sapevo come reagire. Dicono che non si può immaginare finché non sei qui. Quando lo senti e vedi i tifosi, finché non senti il vero calore di questo club e la passione. È diverso dal semplice parlane”.