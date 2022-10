De Ketelaere ha la piena fiducia di Pioli: "A Milanello non c'è impazienza, abbiamo lucidità e lungimiranza"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mister Pioli, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Torino-Milan, ha parlato ancora una volta in maniera molto positiva di Charles De Ketelaere: "A Milanello non c'è impazienza, abbiamo lungimiranza e lucidità per capire il percorso di un ragazzo giovane, quello che ci interessa sono qualità, intelligenza e disponibilità: ci sono tutte. Può crescere come Leao e Tonali? Difficile fare previsioni, ognuno ha il proprio percorso. Poi può essere che domani elogiamo tutti De Ketelaere per il gol o la giocata che ha fatto. Quando ci sono qualità, intelligenza e disponibilità ci sono tutte le caratteristiche per far sbocciare un talento in un grande giocatore. L'importante è continuare a lavorare con questa voglia, con questa disponibilità, con questa passione che abbiamo tutti qui a Milanello".