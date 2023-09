De Ketelaere: "Ho deciso io di lasciare il Milan per giocare di più. Maldini bella persona e grande direttore sportivo"

Charles De Ketelaere, attaccante dell'Atalanta impegnato nei giorni scorsi con la nazionale del Belgio, ha parlato al termine della partita vinta contro l'Estonia a gianlucadimarzio.com: "Quella al Milan non è stata una buona stagione per me, quindi ho deciso di andarmene per giocare di più e ritrovare il feeling con il campo. Adesso voglio dimostrare a tutti chi sono e ci sto riuscendo. Sono molto felice di essere all'Atalanta, l'inizio di stagione è stato ottimo".

Pensa a quale sarà la sua maglia nella prossima stagione, essendoci un riscatto di mezzo?

"Non penso al futuro, voglio solo concentrarmi sulla prossima partita per far vedere le mie qualità. L'obiettivo dell'Atalanta è quello di vincere tutte le partite".

Il Milan può vincere lo Scudetto e farsi strada in Champions League?

"Oggi sono un giocatore dell'Atalanta, non posso sbilanciarmi".

Che ricordo conserva di Maldini?

"Con lui avevo un bel rapporto. Maldini è stato un grande giocatore, è una bella persona ed è anche un grande direttore sportivo. Basta vedere il successo che ha avuto con il Milan".