De Ketelaere: "Mi piacerebbe rimanere all'Atalanta, qui le cose vanno bene. Tornare al Milan? Non voglio fare di nuovo la panchina"

Nella lunga intervista rilasciata ai micrifoni del portale belga Hln.be, Charles De Ketelaere ha parlato non solo del suo futuro, ammiccando nettamente ad una permanenza all'Atalanta, ma anche della complicata esperienza al Milan nella passata stagione. Queste alcune delle sue dichiarazioni riportate dai colleghi di pianetatalanta.it.

L'anno scorso hai definito "deludente" l’esperienza al Milan…

"Era così in quel momento. E ora, un anno dopo, sono contento di dove sono. Ho imparato molto da quel brutto anno al Milan. Mi ha aiutato a fare certi passi avanti e mi aiuterà ancora. Da una buona stagione impari molto, ma da stagioni meno buone impari ancora di più".

In che senso?

"Quando le cose vanno bene, hai meno dubbi nella testa. Continui semplicemente a fare quello che stai facendo. Ma quando giochi meno e le tue prestazioni sono inferiori, inizi a pensare di più. A vedere le cose in modo diverso. Cerchi di lavorare su certe cose. Non lo fai quando le cose vanno bene. Dopo un po' inizi a guardarti e pensi: 'Cosa posso migliorare in me stesso?'. L'ho fatto anche io. Sono diventato più forte fisicamente. È più difficile togliermi la palla. Ora porto anche più intensità. Ma ho fatto progressi anche a livello tecnico e tattico. Ad esempio, nella pressione (pensa). In quell'anno al Milan ho imparato davvero molto tatticamente, perché in Italia si gioca in modo completamente diverso rispetto al Belgio. Questo mi ha fatto anche crescere molto tecnicamente. Le mie scelte negli ultimi trenta metri sono ora molto migliori. Mentre l'anno scorso non avevo ancora quella calma".

L'opzione d'acquisto nel tuo contratto è di 23 milioni di euro. Giusto?

"Sì. Ma solo l'Atalanta può esercitare questa opzione. Loro decidono. Io non ho molto da dire in merito".

Ma se dipendesse da te, resteresti all'Atalanta?

"Sì, perché mi sento molto bene qui. Mi piacerebbe rimanere. Anche perché non ho ancora finito qui dopo una stagione. Posso ancora fare un paio di bei passi avanti. Sarebbe quindi sicuramente positivo se potessi rimanere qui per un altro paio di stagioni".

Supponiamo che l'Atalanta non eserciti l'opzione d'acquisto e tu debba tornare al Milan, con quale mentalità lo faresti?

"Giocare per il Milan non è certo una punizione. Il Milan è una grande squadra, ma giocare è la cosa più importante. Ho 23 anni. Non voglio finire di nuovo in panchina. Quindi sì, se l'Atalanta non dovesse esercitare l'opzione, vedremo com'è la situazione al Milan. Ma ancora una volta, non ci sto pensando ora. Mi concentro sul resto della stagione. Saprò se l'Atalanta mi comprerà o meno".